Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 18 апреля

Главные новости Украины и мира на вечер четверга, 18 апреля

Иллюстративное фото - Минобороны РФ

1. Шольц: Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО. Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО. Об этом на брифинге сообщил канцлер Германии Олаф Шольц (подробнее).

2. Россия перемещает корабли-носители "Калибров" на Каспий – Зеленский. Украинские удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму привели к "болезненным" потерям для агрессора, а корабли РФ перемещаются в Каспийское море из-за действий Сил обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после докладов от военных (подробнее).

3. Украина увеличила производство САУ "Богдана" до десяти в месяц. Украина увеличила производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" до десяти в месяц, рассказал президент Владимир Зеленский (подробнее).

4. Германия пообещала Украине еще одну систему IRIS-T. Прибудет через несколько недель. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек и исполнительный директор оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух 18 апреля прибыли в Киев с визитом, в ходе которого последний анонсировал поставки Украине дополнительной системы противовоздушной обороны IRIS-T (подробнее).

5. Нехватка обещанных снарядов и оружия создала в бюджете Украины разрыв на $4 млрд. Украине пришлось внепланово осуществить $4 млрд расходов из бюджета из-за нехватки обещанного партнерами оружия, рассказал министр финансов Сергей Марченко во время выступления на министерском круглом столе в рамках весенних собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне (подробнее).

6. Конфискация активов РФ и расширение санкций: Маркарова рассказала, что планирует Конгресс. Конгресс США хочет разрешить конфискацию в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций. Соответствующие нормы содержат предложенный в среду на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт о мире в XXI веке через силу"). Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова (подробнее).

7. Спикер Палаты Джонсон: Предоставление летальной помощи Украине сейчас критически важно. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире американского телеканала C-SPAN заявил, что считает помощь Украине "критически важной" (подробнее).

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