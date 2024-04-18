Сім головних новин України та світу на 21:00 18 квітня

Ілюстративне фото - Міноборони РФ

1. Шольц: Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів по НАТО. Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО. Про це на брифінгу повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц (детальніше).

2. Росія переміщує кораблі-носії "Калібрів" на Каспій – Зеленський. Українські удари по об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму призвели до "болісних" втрат для агресора, а кораблі РФ переміщуються у Каспійське море через дії Сил оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей від військових (детальніше).

3. Україна збільшила виробництво САУ "Богдана" до десяти на місяць. Україна збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" до десяти на місяць, розказав президент Володимир Зеленський (детальніше).

4. Німеччина пообіцяла Україні ще одну систему IRIS-T. Прибуде за кілька тижнів. Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек та виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня прибули до Києва з візитом, у ході якого останній анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони IRIS-T (детальніше).

5. Брак обіцяних снарядів і зброї створив у бюджеті України розрив на $4 млрд. Україні довелося позапланово здійснити $4 млрд витрат із бюджету через брак обіцяної партнерами зброї, розказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на міністерському круглому столі в межах весняних зборів Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні (детальніше).

6. Конфіскація активів РФ та розширення санкцій: Маркарова розповіла, що планує Конгрес. Конгрес США хоче дозволити конфіскацію на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій. Відповідні норми містить запропонований у середу на розгляд Палати представників Конгресу США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт про мир у XXI столітті через силу"). Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова (детальніше).

7. Спікер Палати Джонсон: Надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в ефірі американського телеканалу C-SPAN заявив, що вважає допомогу Україні "критично важливою" (детальніше).

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