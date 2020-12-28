Семь главных новости Украины и мира на 19:00 28 декабря

1. КАБМИН ПОВЫСИЛ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Кабинет министров отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч по 90 копеек и зафиксировал до 31 марта 2020 года стоимость электроэнергии для домашних потребителей на уровне 1,68 грн за кВт-ч (Подробнее).

2. ЯНВАРСКИЙ ЛОКДАУН ОТМЕНЯТЬ НЕ НУЖНО, ОН ОСТАЕТСЯ СТРАТЕГИЕЙ МИНЗДРАВА – СТЕПАНОВ. Локдаун в январе не нужно отменять, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом (Подробнее).

3. ОЩАДБАНК ДОБИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СУД БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ-ВЛАДЕЛЬЦА УКРТЕЛЕКОМА АХМЕТОВА. АО "Ощадбанк" подало заявление в Хозяйственный суд Киева об открытии производства о банкротстве владельца ОАО Укртелеком, ООО "ЕСУ" (Подробнее).

4. ОФИС ГЕНПРОКУРОРА НАПРАВИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТСТРАНЕНИИ ГЛАВЫ КСУ ОТ ДОЛЖНОСТИ. Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца (Подробнее).

5. РОЖКОВА И СОЛОГУБ ПОДАЛИ ИСК ПРОТИВ СОВЕТА НБУ – ДАНИЛИШИН. Заместитель главы Национального Банка Украины Катерина Рожкова и первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали судебный иск против Совета НБУ (Подробнее).

6. ВСТРЕЧА СОВЕТНИКОВ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПЛАНИРУЕТСЯ В ЯНВАРЕ – ЕРМАК. В январе 2021-го планируется встреча советников лидеров государств нормандского формата (Подробнее).

7. ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ. ПОСТАВЩИКИ ОПУБЛИКОВАЛИ ЦЕНЫ НА ЯНВАРЬ. Восемь газопоставляющих компаний уже опубликовали цену на газ для населения на январь 2021 года, еще 50 компаний опубликуют цену в ближайшее время (Подробнее).

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