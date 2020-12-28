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Встреча советников лидеров нормандской четверки планируется в январе – Ермак

28.12.2020, 14:27
Встреча советников лидеров нормандской четверки планируется в январе – Ермак - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба президента)

В январе 2021-го планируется встреча советников лидеров государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция). Об этом журналистам сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент LIGA.net.

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По словам Ермака, местом встречи должен стать Берлин.

Если встреча советников состоится, то на ней могут договориться о дате встречи лидеров стран нормандского формата. "Но на сегодняшний день о датах встречи лидеров речи не идет", – подчеркнул Ермак.

Также глава ОП отметил, что в рамках работы трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о четырех новых точках разведения сил. Ермак прогнозирует, что разведение в этих точках начнется с января 2021-го.

  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки. Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".
  • Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик и заявил о готовности парламента присоединиться к ним.
Денис Юдин, Юрий Смирнов
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