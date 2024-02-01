Semafor пишет, что спикер Палаты Джонсон может разделить границу и помощь Украине от США

Издание написало, что Джонсон сказал — соглашение, скорее всего, будет разделено и рассмотрится отдельно

Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Издание Semafor со ссылкой на собственные источники написало, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил главам парламентов стран Балтии, что вопросы безопасности границы с Мексикой и помощи Украине, скорее всего, будут разделены.

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По словам собеседников журналистов, Джонсон признал, что вопрос не может быть решен, пока текст соглашения Сената не будет опубликован.

Semafor утверждает, что проведение отдельного голосования по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны законодателей правого толка, которые выступают против дальнейшей поддержки Украины.

Издание обратилось в офис Джонсона за объяснениями, его представитель Радж Шах сообщил, что "комментарии были сделаны в гипотетическом контексте".

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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