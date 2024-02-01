Semafor пише, що спікер Палати Джонсон може розділити кордон та допомогу Україні від США

Видання написало, що Джонсон сказав — угода, найімовірніше, буде розділена і розглянеться окремо

Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Видання Semafor з посиланням на власні джерела написало, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив главам парламентів країн Балтії, що питання безпеки кордону з Мексикою та допомоги Україні, найімовірніше, будуть розділені.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами співрозмовників журналістів, Джонсон визнав, що питання не може бути вирішене, доки текст угоди Сенату не буде опубліковано.

Semafor стверджує, що проведення окремого голосування з військової допомоги Києву може викликати критику Джонсона з боку законодавців правого спрямування, які виступають проти подальшої підтримки України.

Видання звернулося до офісу Джонсона за поясненнями, його представник Радж Шах повідомив, що "коментарі були зроблені в гіпотетичному контексті".

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

Читайте також: Столтенберг зустрівся з конгресменами та Джонсоном. Заявив, що важливо допомогти Україні