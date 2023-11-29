Сенат США рассмотрит помощь Израилю и Украине на следующей неделе

Спикер Сената США Чак Шумер сказал, что Сенат начнет рассматривать законопроекты о помощи Израилю и Украине уже на следующей неделе

Чак Шумер (фото - EPA)

Сенат США начнет рассматривать законопроекты о помощи Израилю и Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает Голос Америки.

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Как сказал спикер Сената, законопроекты о помощи Израилю и Украине будут поставлены на рассмотрение в верхней палате Конгресса США уже на следующей неделе. Он также подчеркнул, что этот шаг необходим даже в том случае, ели не будет договоренности с республиканцами о финансировании укрепления границы.

"Я вынесу их на рассмотрение на следующей неделе и надеюсь, что с двухпартийной поддержкой, потому что это единственный способ добиться результата", – сказал Шумер.

20 октября Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

27 ноября сообщалось, что 77% членов Конгресса поддержали бы законопроект о финансировании Украины, если в пакете с ним будут идти выделение средств для Израиля и укрепление южной границы США.

3 ноября 2023 гола Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о помощи одному Израилю, вопреки требованиям президента Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине.

17 ноября заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что принятие пакета помощи Украине и Израилю важно для национальной безопасности Соединенных Штатов, и от имени Пентагона призвала Конгресс сделать это.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что финансовая и военная помощь Украине отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и нельзя допустить, чтобы Украина потерпела поражение из-за недостаточного финансирования.

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