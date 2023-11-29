Сенат США розгляне допомогу Ізраїлю та Україні наступного тижня
Сенат США почне розглядати законопроєкти щодо допомоги Ізраїлю та Україні вже наступного тижня. Про це заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, повідомляє Голос Америки.
Як сказав речник Сенату, законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні будуть поставлені на розгляд у верхній палаті Конгресу США вже наступного тижня. Він також наголосив, що цей крок необхідний навіть у тому разі, якщо не буде домовленості з республіканцями щодо фінансування зміцнення кордону.
"Я винесу їх на розгляд наступного тижня і сподіваюся, що з двопартійною підтримкою, тому що це єдиний спосіб досягти результату", – сказав Шумер.
20 жовтня Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
27 листопада повідомлялося, що 77% членів Конгресу підтримали б законопроєкт про фінансування України, якщо в пакеті з ним йтимуть виділення коштів для Ізраїлю та зміцнення південного кордону США.
- 3 листопада 2023 року Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про допомогу одному Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні.
- 17 листопада заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що ухвалення пакета допомоги Україні та Ізраїлю важливе для національної безпеки Сполучених Штатів, і від імені Пентагону закликала Конгрес зробити це.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що фінансова та військова допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів і не можна допустити, щоб Україна зазнала поразки через недостатнє фінансування.
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