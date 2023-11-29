Сенат США розгляне допомогу Ізраїлю та Україні наступного тижня

Спікер Сенату США Чак Шумер сказав, що Сенат почне розглядати законопроєкти щодо допомоги Ізраїлю та Україні вже наступного тижня

Чак Шумер (фото - EPA)

Сенат США почне розглядати законопроєкти щодо допомоги Ізраїлю та Україні вже наступного тижня. Про це заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, повідомляє Голос Америки.

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Як сказав речник Сенату, законопроєкти про допомогу Ізраїлю та Україні будуть поставлені на розгляд у верхній палаті Конгресу США вже наступного тижня. Він також наголосив, що цей крок необхідний навіть у тому разі, якщо не буде домовленості з республіканцями щодо фінансування зміцнення кордону.

"Я винесу їх на розгляд наступного тижня і сподіваюся, що з двопартійною підтримкою, тому що це єдиний спосіб досягти результату", – сказав Шумер.

20 жовтня Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

27 листопада повідомлялося, що 77% членів Конгресу підтримали б законопроєкт про фінансування України, якщо в пакеті з ним йтимуть виділення коштів для Ізраїлю та зміцнення південного кордону США.

3 листопада 2023 року Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про допомогу одному Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні.

17 листопада заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що ухвалення пакета допомоги Україні та Ізраїлю важливе для національної безпеки Сполучених Штатів, і від імені Пентагону закликала Конгрес зробити це.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що фінансова та військова допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів і не можна допустити, щоб Україна зазнала поразки через недостатнє фінансування.

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