Сенатор Блюменталь призвал ввести 500% тариф против РФ в дополнение к 100% пошлине Трампа
Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь считает, что необходимо принять законопроект, предусматривающий 500% торговый тариф для покупателей российской нефти в дополнение к 100%, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в комментарии Суспільному.
"Я думаю, что принятие закона вполне достижимая и необходимая цель. Сейчас самое время действовать, не только через исполнительный указ президента, но и через законодательную инициативу, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем свои обязательства перед Украиной", – заявил Блюменталь.
По мнению сенатора, необходимо ускорить голосование в Сенате по законопроекту, одним из авторов которого он является.
"Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускорить голосование по законопроекту о санкциях. Все, что делает президент [США], идет в правильном направлении, но я настоятельно призываю к тому, чтобы санкции составляли 500%, а не 100%", – сказал он.
По словам Блюменталя, законопроект о введении жестких тарифов может набрать до 90 голосов из 100.
Сенатор уверен, что его законодательная инициатива поможет "остановить войну", и "Путин должен это понять".
- В понедельник, 14 июля, Трамп пригрозил ввести "вторичные тарифы" до 100% для стран, которые все еще ведут торговлю с Россией, а также анонсировал поставку Украине нового оружия.
- На следующий день лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тан заявил, что не будет продвигать законопроект о введении жестких санкций против России, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум Путину: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, в противном случае будут применены вторичные санкции к покупателям российских ресурсов.
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