Сенатор Блюменталь призвал ввести 500% тариф против РФ в дополнение к 100% пошлине Трампа

Ричард Блюменталь (Фото: EPA)

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь считает, что необходимо принять законопроект, предусматривающий 500% торговый тариф для покупателей российской нефти в дополнение к 100%, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в комментарии Суспільному.

"Я думаю, что принятие закона вполне достижимая и необходимая цель. Сейчас самое время действовать, не только через исполнительный указ президента, но и через законодательную инициативу, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем свои обязательства перед Украиной", – заявил Блюменталь.

По мнению сенатора, необходимо ускорить голосование в Сенате по законопроекту, одним из авторов которого он является.

"Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускорить голосование по законопроекту о санкциях. Все, что делает президент [США], идет в правильном направлении, но я настоятельно призываю к тому, чтобы санкции составляли 500%, а не 100%", – сказал он.

По словам Блюменталя, законопроект о введении жестких тарифов может набрать до 90 голосов из 100.

Сенатор уверен, что его законодательная инициатива поможет "остановить войну", и "Путин должен это понять".