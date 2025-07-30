Сенатор Блюменталь закликав ухвалити 500% мит проти Росії на додаток до 100% Трампа

Річард Блюменталь (Фото: EPA)

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь вважає, що потрібно ухвалити законопроєкт, який передбачає 500% торговельний тариф для покупців російської нафти на додаток до 100%, що запропонував президент США Дональд Трамп. Про це він заявив у коментарі Суспільному.

"Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом і Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", – заявив Блюменталь.

На думку сенатора, потрібно пришвидшити голосування у Сенаті за законопроєкт, співавтором якого він є.

"Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Усе що робить президент [США] – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", – сказав він.

За словами Блюменталя, законопроєкт про жорсткі мита може набрати до 90 голосів зі 100.

Сенатор упевнений, що його законодавча ініціатива допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".