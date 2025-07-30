Сенатор Блюменталь закликав ухвалити 500% мит проти Росії на додаток до 100% Трампа
Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь вважає, що потрібно ухвалити законопроєкт, який передбачає 500% торговельний тариф для покупців російської нафти на додаток до 100%, що запропонував президент США Дональд Трамп. Про це він заявив у коментарі Суспільному.
"Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом і Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", – заявив Блюменталь.
На думку сенатора, потрібно пришвидшити голосування у Сенаті за законопроєкт, співавтором якого він є.
"Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Усе що робить президент [США] – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", – сказав він.
За словами Блюменталя, законопроєкт про жорсткі мита може набрати до 90 голосів зі 100.
Сенатор упевнений, що його законодавча ініціатива допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".
- У понеділок 14 липня Трамп пригрозив запровадити "вторинні тарифи" до 100% для країн, які все ще торгують з Росією, а також анонсував постачання Україні нової зброї.
- Наступного дня лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун заявив, що не буде просувати законопроєкт щодо жорстких санкцій проти Росії, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
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