Сенатор Блюменталь: Уиткоффа и Кушнера нужно заменить – они, кажется, на стороне России

Уиткофф и Кушнер предвзяты в отношении Украины, вместо того чтобы быть объективными переговорщиками

Ричард Блюменталь (Фото: x.com/SenBlumenthal)

Переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера нужно заменить – они, вероятно, на стороне России. Такое мнение в комментарии Общественному высказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Он заявил, что глубоко обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп якобы оставляет Украину на произвол судьбы, принуждает к территориальным уступкам и лишает необходимой военной помощи.

Читайте также Соблазн нефтью и газом. Как Кремль покупает Трампа ресурсами Арктики

Мирные переговоры представляются сенатору "полностью односторонними", ведь требования выдвигают только к Украине, и посланцы Трампа не требуют уступок со стороны РФ.

"Они, кажется, предвзяты в отношении Украины. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники – Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России, вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь "мирный план" нужно выбросить. Им нужно вернуться к начальному этапу", – сказал Блюменталь.

Заявления Трампа о проведении выборов в Украине американский сенатор назвал попыткой успокоить диктатора России Владимира Путина. Он отметил, что Кремль не проводит выборов, а значит и у Киева нет такой потребности.