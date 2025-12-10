Сенатор Блюменталь: Уиткоффа и Кушнера нужно заменить – они, кажется, на стороне России
Переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера нужно заменить – они, вероятно, на стороне России. Такое мнение в комментарии Общественному высказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
Он заявил, что глубоко обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп якобы оставляет Украину на произвол судьбы, принуждает к территориальным уступкам и лишает необходимой военной помощи.
Мирные переговоры представляются сенатору "полностью односторонними", ведь требования выдвигают только к Украине, и посланцы Трампа не требуют уступок со стороны РФ.
"Они, кажется, предвзяты в отношении Украины. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники – Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России, вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь "мирный план" нужно выбросить. Им нужно вернуться к начальному этапу", – сказал Блюменталь.
Заявления Трампа о проведении выборов в Украине американский сенатор назвал попыткой успокоить диктатора России Владимира Путина. Он отметил, что Кремль не проводит выборов, а значит и у Киева нет такой потребности.
- 8 декабря Зеленский высказался о сдаче территорий на требования РФ. Он заявил, что Украина не имеет такого права, а США ищут компромисс.
- 9 декабря Трамп заявлял, что в Украине пора провести выборы и предположил, что Зеленский выиграет. Президент Украины ответил, что "всегда готов".
