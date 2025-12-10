Сенатор Блюменталь: Віткоффа і Кушнера треба замінити – вони, здається, на боці Росії

Віткофф та Кушнер упереджені щодо України, замість того щоб бути об'єктивними перемовниками

Річард Блюменталь (Фото: x.com/SenBlumenthal)

Перемовників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера потрібно замінити – вони, ймовірно, на боці Росії. Таку думку в коментарі Суспільному висловив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Він заявив, що глибоко стурбований тим, що президент США Дональд Трамп нібито полишає Україну напризволяще, примушує до територіальних поступок та позбавляє необхідної військової допомоги.

Мирні переговори видаються сенатору "повністю односторонніми", адже вимоги висувають тільки до України, і посланці Трампа не вимагають поступок з боку РФ.

"Вони, здається, упереджені щодо України. Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці – Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії, замість того щоб бути неупередженими чи об'єктивними перемовниками. І весь "мирний план" потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу", – сказав Блюменталь.

Заяви Трампа про проведення виборів в Україні американський сенатор назвав спробою заспокоїти диктатора Росії Володимира Путіна. Він зазначив, що Кремль не проводить виборів, а отже і у Києва немає такої потреби.