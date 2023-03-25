Сенаторы призвали Байдена предоставить МУС доказательства военных преступлений россиян

Двухпартийная группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена поддержать Международный уголовный суд и поделиться с ним доказательствами российских военных преступлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо сенаторов.

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Законодатели заявили, что "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования преступлений во время войны России против Украины.

"Однако, в письме говорится, что они признают роль Международного уголовного суда в расследовании таких инцидентов и призывают администрацию Байдена поддержать МУС и поделиться доказательствами с прокурорами", – говорится в сообщении.

"Прошлогодняя двухпартийная акция Конгресса по усилению этой поддержки была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все взгляды на отношения США с МУС. Однако через несколько месяцев, когда МУС начал работать над раскрытием дел против российских чиновников, включая самого Путина, Соединенные Штаты, как сообщается, еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этих преследованиях", – говорится в письме.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.

Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

Журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина. В Будапеште назвали эту новость фейком.

Южноафриканское правительство не желает задерживать Путина и даже обратилось за юридической консультацией насчет того, как избежать исполнения ордера, сообщает Bloomberg.

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Вадим Ребрина

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