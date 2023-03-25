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Сенаторы призвали Байдена предоставить МУС доказательства военных преступлений россиян

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 00:02
Сенаторы призвали Байдена предоставить МУС доказательства военных преступлений россиян - Фото
Сенат США (фото - ЕРА)

Двухпартийная группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена поддержать Международный уголовный суд и поделиться с ним доказательствами российских военных преступлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо сенаторов.

Законодатели заявили, что "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования преступлений во время войны России против Украины.

"Однако, в письме говорится, что они признают роль Международного уголовного суда в расследовании таких инцидентов и призывают администрацию Байдена поддержать МУС и поделиться доказательствами с прокурорами", – говорится в сообщении.

"Прошлогодняя двухпартийная акция Конгресса по усилению этой поддержки была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все взгляды на отношения США с МУС. Однако через несколько месяцев, когда МУС начал работать над раскрытием дел против российских чиновников, включая самого Путина, Соединенные Штаты, как сообщается, еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этих преследованиях", – говорится в письме.

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.
  • Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.
  • Журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина. В Будапеште назвали эту новость фейком.
  • Южноафриканское правительство не желает задерживать Путина и даже обратилось за юридической консультацией насчет того, как избежать исполнения ордера, сообщает Bloomberg.

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Вадим Ребрина
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