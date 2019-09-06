Сенаторы сказали, когда США окажут военную помощь Украине

Рон Джонсон и Крис Мерфи (фото - Елена Худякова, Укринформ)

CША предоставят средства для военной помощи Украине в этом или следующем финансовом году. Об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам относительно сотрудничества в Европе и региональной безопасности сенатор Рон Джонсон, сообщает Укринформ.

"Вопрос предоставления военной помощи неоднократно единогласно принимался Конгрессом и сейчас, принимая во внимание то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года", - сказал Мерфи, отвечая на вопрос о проблемах в направлении предоставления военной помощи Украине.

Джонсон добавил, что встречался с президентом Дональдом Трампом и убеждал, чтобы деньги, которые остаются в этом финансовом году, были использованы на предоставление помощи Украине.

"Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи есть в бюджетном комитете, и мы убеждены, что мы примем соответствующее решение относительно предоставления этой финансовой помощи в будущем финансовом 2020 году. Поддержка США для Украины будет продолжаться", - подчеркнул он.

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