Сенцов опубликовал единственное фото из российской тюрьмы

Олег Сенцов (скриншот стрима YES)

Экс-узник Кремля Олег Сенцов опубликовал фото из российской тюрьмы в Facebook. По его словам, это единственная фотокарточка, сделанная ним в неволе.

"Эта фотография – единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней я накануне Нового 2016 года", - написал Сенцов.

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Фото: Олег Сенцов/Facebook

На ней он держит баночку с желто-синим флагом. Несколько дней назад Сенцов передал ее президенту Владимиру Зеленскому, предложив складывать в нее бирки освобожденных политзаключенных.

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