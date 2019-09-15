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Сенцов опубликовал единственное фото из российской тюрьмы

Сенцов опубликовал единственное фото из российской тюрьмы - Фото
Олег Сенцов (скриншот стрима YES)
15.09.2019, 14:02

Несмотря на запрет иметь в тюрьмах телефоны, Сенцову удалось сделать фотографию в канун Нового 2016 года

Экс-узник Кремля Олег Сенцов опубликовал фото из российской тюрьмы в Facebook. По его словам, это единственная фотокарточка, сделанная ним в неволе.

"Эта фотография – единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней я накануне Нового 2016 года", - написал Сенцов.

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Фото: Олег Сенцов/Facebook

На ней он держит баночку с желто-синим флагом. Несколько дней назад Сенцов передал ее президенту Владимиру Зеленскому, предложив складывать в нее бирки освобожденных политзаключенных.

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Олег Сенцов тюрьма банка политзаключенный
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