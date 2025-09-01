"Серьезные препятствия для борьбы с топ-коррупцией". НАБУ и САП против законопроекта Рады

Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что новый законопроект №12439 будет препятствовать борьбе с коррупцией высшего уровня. На документ, который Верховная Рада готовится рассмотреть во втором чтении, ведомства отреагировали в совместной публикации.

"НАБУ и САП проанализировали положения документа и пришли к выводу, что предложенные изменения (в частности авторства народных депутатов Максима Бужанского [Слуга народа] и Григория Мамки [бывшая запрещена ОПЗЖ, депутатская группа Платформа за жизнь и мир]) создают серьезные препятствия для борьбы с топ-коррупцией", – говорится в сообщении.

Так, по одной из этих поправок уголовным правонарушением не будут считаться действия, совершенные на основании разъяснений от уполномоченных органов.

По мнению антикоррупционных органов, в этом положении "фактически речь идет о подмене решения суда произвольными трактовками чиновников, предоставленными даже в индивидуальном порядке".

Также, заявили в НАБУ и САП, правки сделают невозможным проведение неотложных обысков по делам о предложении, обещании или даче взятки, или злоупотребления влиянием, если не будет соответствующего постановления следственного судьи.

"НАБУ и САП убеждены, что предложенные изменения не соответствуют Конституции и принципу равенства перед законом, дают инструменты для безнаказанности топ-коррупционеров, ставят под угрозу текущие расследования и направленные в суд дела", – заявили в сообщении.

Ведомства считают, что в этом законе речь идет не о защите бизнеса от возможных злоупотреблений со стороны чиновников или правоохранителей – зато предложенные нововведения делают невозможным привлечение к ответственности тех, кто злоупотребляет властью.

Антикоррупционные органы призвали нардепов воздержаться от голосования за этот законопроект.