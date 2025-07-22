Рада проголосует за ликвидацию независимости НАБУ и САП

Рада проголосует за ликвидацию независимости НАБУ и САПдополнено
В Верховной Раде состоится голосование в целом по законопроекту №12414, который фактически ликвидирует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Анастасия Радина (фракция "Слуга народа") и "Зеркало недели".
По словам Радиной, 22 июля в законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс" были добавлены поправки, которые "делают САП декоративным институтом и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора".
"Как и ожидалось, вчерашние обыски с применением физической силы и подозрения в отношении сотрудников НАБУ стали фоном для полномасштабной атаки на НАБУ и САП", – написала она.
В частности, по ее словам, поправками к законопроекту генеральный прокурор наделяется полномочиями:
← быть фактическим руководителем САП и делегировать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
← давать НАБУ обязательные письменные указания и запрашивать материалы любых дел;
← перепоручать дела любым прокурорам;
← передавать на рассмотрение другим органам дела, подследственные НАБУ.
"В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена", – заявила она.
Радина призвала народных депутатов не поддерживать инициативу, назвав последствия принятия законопроекта для государства "катастрофическими".
Законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с безвестным исчезновением лиц при особых обстоятельствах в условиях военного положения" было зарегистрировано в Верховной Раде 16 января.
Инициаторами его являются народные депутаты Максим Павлюк, Вячеслав Медяник, Александр Бакумов и Сергей Минько.
29 апреля законопроект прошел первое чтение и был принят в основу.
ДОПОЛНЕНО В 12:00. НАБУ и САП также назвали поправки к законопроекту №12414 являются такими, которые "фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору".
"Фактически, в случае принятия этого законопроекта, руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генеральной прокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года совместно с международными партнерами, будет разрушена", – говорится в заявлении НАБУ и САП.
Они призвали народных депутатов воздержаться от голосования, которое может "полностью уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине".
ДОПОЛНЕНО В 12:06. Одним из авторов внесенных в законопроект №12414 правок является народный депутат (Фракция Слуга народа) Максим Бужанский. Также правки подавали инициаторы законопроекта и другие депутаты.
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