Рада може проголосувати за ліквідацію незалежності НАБУ і САП

Рада може проголосувати за ліквідацію незалежності НАБУ і САПдоповнено
У Верховній Раді відбудеться голосування в цілому за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція Слуга народу) та ZN.ua.
За словами Радіної, 22 липня до законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу" були додані правки, які "роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора".
"Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП", – написала вона.
Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:
← бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
← надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
← передоручати справи будь-яким прокурорам;
← передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.
"У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена", – заявила Радіна.
Радіна закликала народних депутатів не підтримувати ініціативу, назвав наслідки ухвалення законопроєкту для держави "катастрофічними".
Законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" було зареєстровано 16 січня.
Його ініціаторами є народні депутати Максим Павлюк, В'ячеслав Медяник, Олександр Бакумов (всі – "слуги") та Сергій Мінько (депутатська група Довіра).
29 квітня законопроєкт пройшов перше читання та був прийнятий за основу.
ДОПОВНЕНО О 12:00. НАБУ і САП також назвали правки до законопроєкту такими, що "фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору".
"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована", – йдеться у заяві НАБУ і САП.
Вони закликали народних депутатів утриматися від голосування, яке може "остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні".
ДОПОВНЕНО О 12:06. Одним з авторів правок є нардепутат Максим Бужанський (Слуга народу). Також правки подавали ініціатори законопроєкту, колишні члени забороненої в Україні партії Опозиційна платформа за життя Суто Мамоян та Григорій Мамка та ще понад 10 народних депутатів з різних фракцій, більшість з яких становлять "слуги".
- Вранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали "спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ". Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ. Також затримано працівника Центрального апарату відомства, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви. Стосовно одного з фігурантів НАБУ заявило, що раніше перевірка СБУ не виявила доказів його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
- Загалом НАБУ повідомило про 70 обшуків у щонайменше 15 своїх працівників. Паралельно з СБУ та ОГП, Держбюро розслідувань вручило три підозри працівникам НАБУ за участь в аваріях у 2021 та 2023 роках.
- Паралельно з цим СБУ провела перевірку виконання закону про державну таємницю в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Остання заявляла, що СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також про спецоперації, які САП проводить із НАБУ. У Службі безпеки заперечили цю інформацію і заявили, що "перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому".
- Виконавча директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила LIGA.net, що масштабні обшуки у працівників НАБУ є "помстою" керівництва країни за розслідування стосовно близьких друзів й оточення президента Зеленського.
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