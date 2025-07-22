Рада може проголосувати за ліквідацію незалежності НАБУ і САП

У парламенті відбудеться голосування за законопроєкт №12414 із правками, які "знищують антикорупційну інфраструктуру України"

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У Верховній Раді відбудеться голосування в цілому за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція Слуга народу) та ZN.ua.

За словами Радіної, 22 липня до законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу" були додані правки, які "роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора".

"Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП", – написала вона.

Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

← бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

← надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;

← передоручати справи будь-яким прокурорам;

← передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

"У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена", – заявила Радіна.

Радіна закликала народних депутатів не підтримувати ініціативу, назвав наслідки ухвалення законопроєкту для держави "катастрофічними".

Законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" було зареєстровано 16 січня.

Його ініціаторами є народні депутати Максим Павлюк, В'ячеслав Медяник, Олександр Бакумов (всі – "слуги") та Сергій Мінько (депутатська група Довіра).

29 квітня законопроєкт пройшов перше читання та був прийнятий за основу.

ДОПОВНЕНО О 12:00. НАБУ і САП також назвали правки до законопроєкту такими, що "фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору".

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована", – йдеться у заяві НАБУ і САП.

Вони закликали народних депутатів утриматися від голосування, яке може "остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні".

ДОПОВНЕНО О 12:06. Одним з авторів правок є нардепутат Максим Бужанський (Слуга народу). Також правки подавали ініціатори законопроєкту, колишні члени забороненої в Україні партії Опозиційна платформа за життя Суто Мамоян та Григорій Мамка та ще понад 10 народних депутатів з різних фракцій, більшість з яких становлять "слуги".