"Серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією". НАБУ і САП розкритикували новий законопроєкт

Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що новий законопроєкт №12439 перешкоджатиме боротьбі з корупцією вищого рівня. На документ, який Верховна Рада готується розглянути у другому читанні, відомства відреагували у спільній публікації.

"НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського [Слуга народу] та Григорія Мамки [колишня заборонена ОПЗЖ, депутатська група Платформа за життя та мир]) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією", – йдеться у дописі.

Так, за однією з цих поправок кримінальним правопорушенням не будуть вважатися дії, вчинені на підставі роз'яснень від уповноважених органів.

На думку антикорупційних органів, у цьому положенні "фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку".

Також, заявили у НАБУ і САП, правки унеможливлять проведення невідкладних обшуків у справах стосовно пропозиції, обіцянки або надання хабаря, або зловживання впливом, якщо не буде відповідної ухвали слідчого судді.

"НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування і скеровані до суду справи", – заявили у повідомленні.

Відомства вважають, що у цьому законі йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців – натомість запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою.

Антикорупційні органи закликали нардепів утриматися від голосування за цей законопроєкт.