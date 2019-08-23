Сергей Горбатюк хочет возглавить ГПУ - НВ

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил о своем желании возглавить ГПУ. Об этом сообщает Новое время.

"Конечно, если такие возможности и предложения будут - с удовольствием. Потому что есть много людей в прокуратуре, в СБУ, которые хотят, чтобы прокурор был честным, порядочным и профессиональным", - заявил Горбатюк.

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По словам спецпредставителя, он бы хотел занять должность Генпрокурора для того, "чтобы действовать по закону и реально бороться с преступностью, с коррупцией беспрепятственно".

Сейчас должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко.

12 августа 2019 года Горбатюк обвинил руководство ГПУ в том, что оно разрушает механизм расследования дел Майдана.

8 августа Горбатюк подал в ОАСК иск против Луценко, он просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

9 июля Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана в регионах блокирует замгенпрокурора Сергей Кизь.

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