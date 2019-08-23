Сергей Горбатюк хочет возглавить ГПУ - НВ

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил о своем желании возглавить ГПУ. Об этом сообщает Новое время.
"Конечно, если такие возможности и предложения будут - с удовольствием. Потому что есть много людей в прокуратуре, в СБУ, которые хотят, чтобы прокурор был честным, порядочным и профессиональным", - заявил Горбатюк.
Читайте также: Горбатюк заявил о возможной "прослушке" своего кабинета
По словам спецпредставителя, он бы хотел занять должность Генпрокурора для того, "чтобы действовать по закону и реально бороться с преступностью, с коррупцией беспрепятственно".
Сейчас должность Генпрокурора занимает Юрий Луценко.
Читайте также: ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана