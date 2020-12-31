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Шабунин заявил о еще одной взрывчатке – ее подложили под квартиру родителей жены

31.12.2020, 13:11
Шабунин заявил о еще одной взрывчатке – ее подложили под квартиру родителей жены - Фото
Виталий Шабунин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Неизвестные подложили взрывное устройство не только под дверь квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, но и под квартиру родителей его жены. Об этом он пишет в своем Telegram

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Он утверждает, что полиция, скорее всего, эвакуировала жителей всего девятиэтажного дома, пока работали взрывотехники. По словам Шабунина, он ждет от правоохранителей официального сообщения с деталями. 

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Станислав Стороженко
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