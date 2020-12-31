Шабунин заявил о еще одной взрывчатке – ее подложили под квартиру родителей жены
31.12.2020, 13:11
Виталий Шабунин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Неизвестные подложили взрывное устройство не только под дверь квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, но и под квартиру родителей его жены. Об этом он пишет в своем Telegram.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Он утверждает, что полиция, скорее всего, эвакуировала жителей всего девятиэтажного дома, пока работали взрывотехники. По словам Шабунина, он ждет от правоохранителей официального сообщения с деталями.
- В ночь на 23 июля 2020-го горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. В ЦПК заявляли, что "были найдены следы вероятной взрывчатки". В полиции заявили, что ничего такого не нашли.
- 30 декабря полиция сообщила, что в Ровно у квартиры матери Шабунина обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно состояло из двух гранат и черного ящика. В Офисе генпрокурора заявили, что в устройстве по предварительным данным не обнаружено взрывчатки.
Читайте также: Шабунин о гранатах около дома матери: Это мне такой "привет"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии