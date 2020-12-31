В гранатах у квартиры матери Шабунина взрывчатки не обнаружено – Офис генпрокурора
31.12.2020, 10:30
Фото – пресс-служба Офиса генпрокурора
В подложенном к квартире матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина устройстве взрывчатки по предварительным данным не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Открыто уголовное дело по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с использованием оружия.
Продолжаются следственные действия по установлению тех, кто совершил преступление. Будут назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы, сообщают в прокуратуре.
- В ночь на 23 июля 2020-го горел дом главы ЦПК Шабунина, обошлось без пострадавших. В ЦПК заявляли, что "были найдены следы вероятной взрывчатки". В полиции заявили, что ничего такого не нашли.
- Президент Зеленский заявил, что дом активиста подожгли – и необходимо найти виновных.
- 22 сентября стали известны выводы экспертизы – дом подожгли, использовав бензин, дизтопливо или керосин.
- 30 декабря полиция сообщила, что в Ровно у квартиры матери Шабунина обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно состояло из двух гранат и черного ящика.
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