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В гранатах у квартиры матери Шабунина взрывчатки не обнаружено – Офис генпрокурора

31.12.2020, 10:30
В гранатах у квартиры матери Шабунина взрывчатки не обнаружено – Офис генпрокурора - Фото
Фото – пресс-служба Офиса генпрокурора

В подложенном к квартире матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина устройстве взрывчатки по предварительным данным не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Открыто уголовное дело по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с использованием оружия.

Продолжаются следственные действия по установлению тех, кто совершил преступление. Будут назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы, сообщают в прокуратуре.

Денис Юдин
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