В гранатах у квартиры матери Шабунина взрывчатки не обнаружено – Офис генпрокурора

В подложенном к квартире матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина устройстве взрывчатки по предварительным данным не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Открыто уголовное дело по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с использованием оружия.

Продолжаются следственные действия по установлению тех, кто совершил преступление. Будут назначены взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы, сообщают в прокуратуре.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.