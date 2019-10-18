Шария, Ляшко и Смешко оставили без госденег: теперь официально

Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня вступил в силу закон об обеспечении эффективности предотвращения коррупции, среди положений которого - отмена государственного финансирования для партий, не прошедших в парламент. Вчера закон был опубликован в парламентской газете Голос Украины, он начинает действовать на следующий день после публикации.

По действовавшему ранее закону партии получали деньги из бюджета на свою уставную деятельность в случае, если набирали на выборах не меньше 2% голосов избирателей. Теперь этот барьер поднят до 5%, что означает, что государственные деньги получат только партии, прошедшие в Верховную Раду.

Среди тех, кто останется без госфинансирования — Партия Шария, Оппозиционный блок, Радикальная партия, Сила и честь, Свобода и Украинская стратегия Гройсмана.

Также изменился размер финансирования: если раньше за каждый голос избирателя партия получала 2% от минимальной зарплаты в год, то теперь - только 1%.

31 июля НАПК выделило шести парламентским партиям госфинансиование за III квартал этого года.