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Шария, Ляшко и Смешко оставили без госденег: теперь официально

Шария, Ляшко и Смешко оставили без госденег: теперь официально - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)
18.10.2019, 11:24

Вступил в силу закон, отменивший госфинансирование непарламентских партий

Сегодня вступил в силу закон об обеспечении эффективности предотвращения коррупции, среди положений которого - отмена государственного финансирования для партий, не прошедших в парламент. Вчера закон был опубликован в парламентской газете Голос Украины, он начинает действовать на следующий день после публикации.

По действовавшему ранее закону партии получали деньги из бюджета на свою уставную деятельность в случае, если набирали на выборах не меньше 2% голосов избирателей. Теперь этот барьер поднят до 5%, что означает, что государственные деньги получат только партии, прошедшие в Верховную Раду.

Среди тех, кто останется без госфинансирования — Партия Шария, Оппозиционный блокРадикальная партияСила и честьСвобода и Украинская стратегия Гройсмана.

Также изменился размер финансирования: если раньше за каждый голос избирателя партия получала 2% от минимальной зарплаты в год, то теперь - только 1%.

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