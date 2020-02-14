"Схемы": Мы не утверждали того, что нам приписывают у Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Авторы программы "Схемы" заявили, что не понимают, почему Офис президента требует от них опровергнуть информацию о встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане. В редакции говорят, что не сообщали о такой встрече.

В "Схемах" напомнили, что в их сюжете речь идет о том, что Зеленский и Патрушев оказались в Омане в одно время, а также что президент Украины вернулся в Киев на том же самолете, на котором российский чиновник прилетел в Оман. О встрече Зеленского с Патрушевым в сюжете не сообщается.

При этом ОП прямо обвинил "Схемы" в том, что авторы программы сообщили о якобы встрече. "Офис президента заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности", - заявили в ОП. На Банковой сообщили, что подают на "Схемы" в суд.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в сюжете журналистов "все - ложь от начала и до конца".

Журналисты же говорят, что хотели бы ознакомиться с иском. "Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой" – говорят создатели программы.

"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете", - говорится в заявлении "Схем".

Авторы проекта считают, что именно ОП с самого начала истории с Оманом "не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество". Сейчас же, вместо того, чтобы прояснить ситуацию, журналистам угрожают судом, отмечают в "Схемах".

"Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела", - заявили "Схемы".