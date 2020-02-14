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"Схемы": Мы не утверждали того, что нам приписывают у Зеленского

"Схемы": Мы не утверждали того, что нам приписывают у Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
14.02.2020, 19:06

"Схемы" хотят ознакомиться с иском ОП, чтобы понять, какую именно информацию из сюжета о поездке Зеленского в Оман там считают неправдивой

Авторы программы "Схемы" заявили, что не понимают, почему Офис президента требует от них опровергнуть информацию о встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане. В редакции говорят, что не сообщали о такой встрече.

В "Схемах" напомнили, что в их сюжете речь идет о том, что Зеленский и Патрушев оказались в Омане в одно время, а также что президент Украины вернулся в Киев на том же самолете, на котором российский чиновник прилетел в Оман. О встрече Зеленского с Патрушевым в сюжете не сообщается.

При этом ОП прямо обвинил "Схемы" в том, что авторы программы сообщили о якобы встрече. "Офис президента заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности", - заявили в ОП. На Банковой сообщили, что подают на "Схемы" в суд.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в сюжете журналистов "все - ложь от начала и до конца".

Журналисты же говорят, что хотели бы ознакомиться с иском. "Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой" – говорят создатели программы.

"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете", - говорится в заявлении "Схем".

Авторы проекта считают, что именно ОП с самого начала истории с Оманом "не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество". Сейчас же, вместо того, чтобы прояснить ситуацию, журналистам угрожают судом, отмечают в "Схемах".

"Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела", - заявили "Схемы".

  • Утром 8 января, когда в Иране был сбит самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.
  • ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Через некоторое время на сайте ОП действительно появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти. Таким образом встречи носили официальный, а не частный характер. Однако возможность их проведения президент по неизвестной причине решил оплатить собственными средствами.
  • 24 января в Офисе изданию УП ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.
  • 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку Зеленского.

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Владимир Зеленский Оман николай патрушев андрей ермак
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