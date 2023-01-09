"Схемы" нашли у киевского судьи незадекларированные квартиры в Севастополе и Москве

Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко имеет незадекларированные квартиры в оккупированном Севастополе и Москве. Они записаны на его жену, которая к тому же имеет российское гражданство, говорится в расследовании программы "Схемы".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В нем утверждается, что украинский судья после оккупации Крыма продолжил регулярно ездить на остров – всего журналисты насчитали 25 посещений, зафиксированных в российских базах данных.

Благодаря крымским фотографиям судьи в соцсетях журналисты установили, что во время поездок на остров он останавливался в элитном жилом комплексе "Аквамарин" на берегу Черного моря в Севастополе. Как выяснилось, апартаменты, где отдыхал судья, принадлежит его супруге – Елене Василенко.

Она имеет в собственности две квартиры в ЖК "Аквамарин", которые перешли ей по наследству в 2019 году от умершей матери.

Благодаря свидетельству о наследстве журналисты узнали, что супруга судьи имеет гражданство России – действующий паспорт она получила в 2015 году после достижения 45-летнего возраста. До этого она также имела гражданство страны-агрессора. В декларациях судьи об этом не указывалось.

В своей имущественной декларации за 2020 год судья Шестого административного апелляционного суда также не указал, что его жена имеет в собственности апартаменты в Севастополе.

Семья судьи Василенко, говорится в расследовании, с 2006 года владеет квартирой на окраине Москвы, однако он также ни разу не внес сведения об этом имуществе в декларацию.

Журналисты не смогли получить комментарий Василенко в рамках расследования.

В 2016 году другие журналисты-расследователи из Bihus.info установили, что судья Василенко построил в охранной зоне Днепра здание площадью более 700 кв. м -- также его не задекларировал.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.