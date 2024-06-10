"Схемы" показали последствия удара по оккупантам в Джанкое – фото

В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удар по военным целям во временно оккупированном Крыму

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 10 июня Вооруженные Силы Украины поразили военный объект возле города Джанкой во временно оккупированном Крыму. Спутниковые снимки последствий атаки обнародовал проект Радио Свобода "Схемы".

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Спутник Planet Labs зафиксировал результат ракетного удара Сил обороны. На снимках, обнародованных журналистами, видны последствия масштабного пожара у железной дороги в Джанкое.

Качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники. Однако видно, что объект появился на том месте в мае 2024 года, а затем также там построили и фортификационные сооружения.

Утром 10 июня Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму. Военные отметили, что поражен один зенитный ракетный дивизион С-400 захватчиков в районе Джанкоя, а также два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

В ночь на 30 мая дроны СБУ "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой — около $100 млн.

Силы обороны успешно поразили паромную переправу российских захватчиков в Крыму ракетами ATACMS.

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