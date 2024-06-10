"Схеми" показали наслідки удару по окупантах в Джанкої – фото

У ніч проти 10 червня Сили оборони завдали удару по військових цілях в тимчасово окупованому Криму

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 10 червня Збройні Сили України уразили військовий об’єкт біля міста Джанкой в тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару Сил оборони. На знімках, які оприлюднили журналісти, видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці в Джанкої.

Якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Однак видно, що об’єкт з’явився на тому місці у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

Вранці 10 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму. Військові зазначили, що уражені один зенітний ракетний дивізіон С-400 загарбників у районі Джанкоя, а також два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

У ніч проти 30 травня дрони СБУ "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн.

Сили оборони успішно уразили поромну переправу російських загарбників у Криму ракетами ATACMS.

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