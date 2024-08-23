"Схемы" показали последствия удара Сил обороны по порту "Кавказ" – спутниковые фото

На снимках видны уничтоженный паром и поврежденная портовая инфраструктура

Порта "Кавказ" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые снимки с последствиями удара, который 22 августа Силы обороны нанесли по порту "Кавказ" в Краснодарском крае России. Соответствующие фото компании Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

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На снимках за пятницу, 23 августа, виден уничтоженный паром и несколько небольших стоящих неподалеку судов, которые также могли быть повреждены в результате удара.

Кроме того, спутник зафиксировал и поврежденную инфраструктуру. В частности, поражена часть железнодорожного полотна, ведущая к воде. На снимках видны и признаки пожара – у берега припаркованы пожарные автомобили.

Ранее Вооруженные Силы Украины официально подтвердили поражение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ".

22 августа Telegram-каналы врага со ссылкой на источники в порту "Кавказ" писали, что на одном из паромов, загруженном цистернами с топливом, раздался взрыв.

Впоследствии местные власти сообщили, что было попадание в паром "Конро Трейдер". В результате атаки плавсредство было уничтожено.

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