ВМС подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Паром перевозил ГСМ и вооружение, поэтому был легитимной целью для украинских военных, отметил Дмитрий Плетенчук

Паром "Конро Трейдер" (Фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины официально подтвердили поражение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ. Об уничтожении плавсредства оккупантов сообщил в эфире Радио Свобода спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Мы можем подтвердить, что эта цель была уничтожена ВМС. Без особых подробностей", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил. Он перевозил горюче-смазочные материалы и вооружение, поэтому был легитимной целью для украинских военных.

"Это должно уменьшить потенциал нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия", — подчеркнул представитель ВМС.

22 августа Telegram-каналы врага со ссылкой на источники в порту "Кавказ" писали, что на одном из паромов, загруженном цистернами с горючим, раздался взрыв.

Впоследствии местные власти сообщили, что было попадание в паром "Конро Трейдер". В результате атаки плавсредство было уничтожено.

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