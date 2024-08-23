ВМС підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ"

Пором перевозив ПММ та озброєння, тому був легітимною ціллю для українських військових, зазначив Дмитро Плетенчук

Порома "Конро Трейдер" (Фото: ресурс окупантів)

Збройні Сили України офіційно підтвердили ураження російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ. Про знищення плавзасобу окупантів повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Ми можемо підтвердити, що цю ціль було знищено ВМС. Без особливих подробиць", – сказав Плетенчук.

Він зазначив, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. Він перевозив паливно-мастильні матеріали та озброєння, тому був легітимною ціллю для українських військових.

"Це має зменшити потенціал нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії", – наголосив речник ВМС.

22 серпня Telegram-канали ворога з посиланням на джерела в порту "Кавказ" писали, що на одному з поромів, завантаженому цистернами з пальним, пролунав вибух.

Згодом місцева влада повідомила, що було влучання в пором "Конро Трейдер". Унаслідок атаки плавзасіб було знищено.

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