"Схеми" показали наслідки удару Сил оборони по порту "Кавказ" – супутникові фото

Порт "Кавказ" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

З'явилися супутникові знімки з наслідками удару, якого 22 серпня Сили оборони завдали по порту "Кавказ" в Краснодарському краї Росії. Відповідні світлини компанії Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На знімках за п'ятницю, 23 серпня, видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

Крім цього, супутник зафіксував й пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.

Раніше Збройні Сили України офіційно підтвердили ураження російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ".

22 серпня Telegram-канали ворога з посиланням на джерела в порту "Кавказ" писали, що на одному з поромів, завантаженому цистернами з пальним, пролунав вибух.

Згодом місцева влада повідомила, що було влучання в пором "Конро Трейдер". Унаслідок атаки плавзасіб було знищено.

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