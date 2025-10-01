"Схемы" узнали, что к исполнительному директору The Kyiv Independent приходил работник СБУ

В спецслужбе говорят, что дело, по которому приходил их сотрудник, не связано с журналисткой

Александр из СБУ (Фото: facebook.com/daryna.shevchenko)

В дом исполнительного директора издания The Kyiv Independent Дарьи Шевченко в Киеве приходил неизвестный мужчина, который расспрашивал соседей о ней и фотографировал двери. Журналисты проекта "Схемы" Радио Свобода выяснили, что это был сотрудник Службы безопасности Украины.

30 сентября Шевченко сообщила об этом инциденте, который произошел 29 сентября. Она опубликовала фото с камер видеонаблюдения в подъезде и публично попросила помочь идентифицировать мужчину. По ее словам, неизвестного пустили в подъезд работники местного ЖЭКа, которые "испугались его удостоверения". Мужчина опрашивал соседей и показывал фото Дарьи.

Александ СБУ (Фото: Радио Свобода и Дарья Шевченко)

Журналисты "Схем" с помощью инструментов распознавания лиц идентифицировали мужчину. Его зовут Александр, ему 24 года и он уроженец Киева. В сервисах проверки номеров нашли, что кто-то из абонентов подписал его как "СБУ Александр".

Мужчине написали в нескольких мессенджерах и позвонили, однако он не отвечал. Обратившись в спецслужбу за комментарием, журналистам подтвердили, что Александр действительно является их сотрудником, но приходил он в дом по делу, которое якобы не связано с журналисткой The Kyiv Independent.

"Сотрудники СБУ не собирали никакой информации относительно исполнительного директора издания The Kyiv Independent Дарьи Шевченко. Сейчас СБУ осуществляет расследование незаконной деятельности одной из преступных группировок столицы. Пребывание оперативника по указанному адресу было обусловлено проверкой места нахождения фигуранта другого уголовного дела. Указанные действия никоим образом не связаны с деятельностью как редакции Kyiv Independent, так и представителей СМИ в целом", – ответили в СБУ.

Отдельный неназванный собеседник среди правоохранителей сообщил журналистам, что фигурант дела СБУ является бывшим владельцем квартиры, где сейчас проживает Шевченко.

Данные об идентифицированном сотруднике СБУ "Схемы" передали редакции The Kyiv Independent.

Иллюстрация Радио Свобода