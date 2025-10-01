"Схеми" з'ясували, що до виконавчої директорки The Kyiv Independent приходив працівник СБУ

У спецслужбі кажуть, що справа, у якій приходив їхній працівник, не пов'язана з журналісткою

Олександр із СБУ (Фото: facebook.com/daryna.shevchenko)

До будинку виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко у Києві приходив невідомий чоловік, який розпитував сусідів про неї та фотографував двері. Журналісти проєкту "Схеми" Радіо Свобода з'ясували, що це був співробітник Служби безпеки України.

30 вересня Шевченко повідомила про цей інцидент, який стався 29 вересня. Вона опублікувала фото з камер відеоспостереження у під'їзді та публічно попросила допомогти ідентифікувати чоловіка. За її словами, невідомого пустили до під'їзду працівники місцевого ЖЕКу, які "злякалися його посвідчення". Чоловік опитував сусідів та показував фото Дарії.

Олександ СБУ (Фото: Радіо Свобода та Дарина Шевченко)

Журналісти "Схем" за допомогою інструментів розпізнавання облич ідентифікували чоловіка. Його звати Олександр, йому 24 роки і він уродженець Києва. У сервісах перевірки номерів знайшли, що хтось з абонентів підписав його як "СБУ Олександр".

Чоловіку написали в кількох месенджерах та зателефонували, однак він не відповідав. Звернувшись до спецслужби за коментарем, журналістам підтвердили, що Олександр дійсно є їхнім співробітником, але приходив він до будинку у справі, яка нібито не пов'язана з журналісткою The Kyiv Independent.

"Співробітники СБУ не збирали жодної інформації щодо виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко. Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця перебування фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників медіа загалом", – відповіли в СБУ.

Окремий неназваний співрозмовник серед правоохоронців повідомив журналістам, що фігурант справи СБУ є колишнім власником квартири, де наразі проживає Шевченко.

Дані про ідентифікованого співробітника СБУ "Схеми" передали редакції The Kyiv Independent.

Ілюстрація Радіо Свобода