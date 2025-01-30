Шесть главных новостей Украины и мира 30 января в 22:00
- В Сумах БпЛА попал в многоэтажку: разрушены квартиры, из-под завалов извлечены девять тел. В Сумах в ночь на 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку. Разрушены девять квартир и 12 балконов, сообщили в областной военной администрации и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
- Авиакатастрофа в США стала самой большой за последние 24 года. Все числятся погибшими. В результате авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines возле Вашингтона уже найдено 28 тел, все 64 пассажира и три человека из военного вертолета числятся погибшими. Это столкновение самолетов считается самым смертоносным в США с 2001 года, передает CNN.
- FT: В ЕС обсуждают идею возвращения к закупкам газа у России как часть мирного соглашения. Страны-члены Европейского Союза обсуждают возможность возобновления закупок российского газа через трубопроводы как часть потенциального мирного урегулирования российско-украинской войны, говорится в статье Financial Times.
- Отключений света в феврале из-за похолодания не будет – Укрэнерго. Национальная энергетическая компания Укрэнерго отрицала информацию о возможных ограничениях электроснабжения на следующей неделе из-за снижения температуры.
- В честь Героев Крут. ГУР осуществило кибератаку на инфраструктуру Газпрома – источник. К годовщине подвига Героев Крут специалисты Главного управления разведки Министерства обороны совершили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.
- СБУ: В Одессе агенты РФ взорвали взрывчатку у дома волонтера, он погиб. Украинские правоохранители заявили о разоблачении агентурной группы российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области и взорвала взрывчатку у дома волонтера, в результате чего тот погиб. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, Офисе генерального прокурора и Национальной полиции.
Читайте также тексты дня:
Новый налог на посылки из-за границы. Какие изменения готовятся и на что они повлияют
Одна деталь в украинских ударах по российским НПЗ, на которую не обращают внимания
Синдром отложенной жизни: чему мы ждем "лучших времен" и как научиться жить сейчас
Критический уровень: Украина финансирует науку в пересчете на человека в 85 раз меньше ЕС
Как продать недвижимость в Украине из-за границы и получить деньги
"Вы же понимаете, что на самом деле боевая сова Варя не охотится за дронами для ВСУ?"
Дискуссия по остановке грантового финансирования – злоупотребляющие, мягко говоря, некомпетентные
"Бросают якорь в серой зоне". Почему Россию подозревают в диверсиях в Балтийском море
О чем мечтают украинцы – пять важных выводов из последнего опроса
Пробиотики VS пребиотики: в чем разница и пить ли после приема антибиотиков
Не только о любви: что теперь означает День святого Валентина для общества и бизнеса