Шість головних новин України та світу 30 січня о 22:00
- У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: зруйновано квартири, з-під завалів дістали дев'ять тіл. У Сумах у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів, повідомили в обласній військовій адміністрації і Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
- Авіакатастрофа у США стала найбільшою за останні 24 роки. Всі вважаються загиблими. Внаслідок авіакатастрофи пасажирського літака American Airlines біля Вашингтона вже знайдено 28 тіл, всі 64 пасажири та три людини з військового гелікоптера значаться загиблими. Це зіткнення вважається найсмертоноснішим у США з 2001 року, передає CNN.
- FT: У ЄС обговорюють ідею повернення до закупівель газу в Росії як частину мирної угоди. Країни-члени Європейського Союзу обговорюють можливість відновлення закупівель російського газу через трубопроводи як частини потенційного мирного врегулювання російсько-української війни, йдеться в статті Financial Times.
- Відключень світла в лютому через похолодання не буде – Укренерго. Національна енергетична компанія Укренерго заперечила інформацію про можливі обмеження електропостачання наступного тижня через зниження температури.
- На честь Героїв Крут. ГУР здійснило кібератаку на інфраструктуру Газпрому – джерело. До річниці подвигу Героїв Крут фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
- СБУ: В Одесі агенти РФ підірвали вибухівку біля будинку волонтера, він загинув. Українські правоохоронці заявили про викриття агентурної групи російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області й підірвала вибухівку біля будинку волонтера, унаслідок чого той загинув. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.
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