Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 12 апреля
- Трамп продлил на год режим санкций против России. Президент США Дональд Трамп продлил срок действия "чрезвычайного положения в связи с отдельными видами губительной внешней деятельности правительства РФ", которое необходимо для санкций против Москвы. В документе отмечается, что такие действия Москвы продолжают представлять угрозу национальной безопасности Штатов.
- На фронте погиб пилот F-16 Павел Иванов – Воздушные силы. 12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу. Президент Владимир Зеленский наградил военного званием Героя Украины посмертно.
- "Оборонка" дала треть роста украинского ВВП в 2024 году – Сметанин. В 2024 году треть роста украинского валового внутреннего продукта дал оборонно-промышленный комплекс страны. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, рассказал министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".
- Россия ударила дронами по Киеву и Харькову – есть пострадавшие, возникли пожары. К утру 12 апреля Россия атаковала дронами Украину. В Киеве и Харькове есть пострадавшие, возникли пожары.
- Наиболее угрожающая ситуация на фронте в Сумской и Харьковской областях – Демченко. Россия продолжает обстреливать пограничные районы Сумской и Харьковской областей, там сейчас наиболее угрожающая ситуация, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
- Сырский озвучил, сколько солдат Россия потеряла с начала года: Потери рекордные. Россия продолжает пытаться протиснуть оборону Украины, однако несет рекордные потери, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, с начала 2025 года потери врага в личном составе превысили 140 000 человек. А именно составили 140 650 вражеских солдат.
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