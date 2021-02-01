Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля

1. "ЭТО БЫЛО ТРЕХЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ". IKEA ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ МАГАЗИН В УКРАИНЕ. 1 февраля, шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, открыла первый магазин в столичном ТРЦ Blockbuster Mall (Подробнее).

2. РАСКРЫТА СЕТЬ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ В УКРАИНЕ: СПИСОК TELEGRAM-КАНАЛОВ КРЕМЛЕВСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. Сотрудники отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины раскрыли масштабную агентурную сеть, которая могла заниматься разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Предполагается, что для это использовались известные Telegram-каналы (Подробнее).

3. УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ. Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. Импорт электроэнергии из Беларуси составил 480 МВт-ч (Подробнее).

4. ВМС УКРАИНЫ И США ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ – ФОТОРЕПОРТАЖ. Катерная тактическая группа, а также морская авиация Военно-морских сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря (Подробнее).

5. УКРАИНА РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ МОТОР СИЧ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против инвесторов ПАО "Мотор Сич" (Подробнее).

6. УКРАИНА НЕ ПЛАНИРУЕТ ВВОДИТЬ COVID-ПАСПОРТА, ДОСТАТОЧНО СПРАВКИ О ВАКЦИНАЦИИ – ЛЯШКО. Украина не собирается вводить иммунные паспорта для вакцинированных от COVID-19 (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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