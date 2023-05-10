Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 мая

1. Более 200 военных объектов оккупантов в Крыму: журналисты создали интерактивную карту

Журналисты проекта "Крым.Реалии" собрали информацию про более чем 200 военных объектов россиян во временно оккупированном Крыму и отразили их на интерактивной карте.

2. В Украине запустили программу компенсации за поврежденное жилье єВідновлення: инструкция

С 10 мая начинает работать программа компенсации за поврежденное жилье єВідновлення. Она предусматривает денежную помощь от государства на мелкий и некапитальный ремонт жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России. Деньги можно использовать для ремонта кровли, замены окон или дверей, восстановления пола и т.д.

3. США нейтрализовали шпионскую программу ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО

ФБР и прокуратура США в координации с иностранными правительствами провели операцию Medusa и нейтрализовали шпионскую программу Федеральной службы безопасности России Snake, предназначенную для кражи секретных документов из компьютерных систем правительств стран-членов НАТО.

4. Найденная в апреле в Польше ракета оказалась российской Х-55, ее пустили из Беларуси – RMF

Ракета, найденная в апреле недалеко от польского Быдгоща, оказалась российской крылатой ракетой Х-55. Скорее всего, она прилетела из-за восточной границы Польши.

5. Кулеба призвал Запад не считать будущее наступление ВСУ последним: Понадобится – будет еще

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западных политиков не считать, что предстоящее наступление ВСУ станет последним в этой войне и сказал, что если возникнет необходимость, Украина будет готовиться к следующим операциям.

6. Китай должен сделать, чтобы Россия пришла в себя и поняла, что она в тупике — МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Китай повлиять на Россию. По ее словам, Китаю необходимо использовать свои отношения с Москвой, чтобы Россия "лучше поняла, что она в тупике", и "нужно сказать России, чтобы она пришла в себя".

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Сергій Бережний

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