Более 200 военных объектов оккупантов в Крыму: журналисты создали интерактивную карту
Журналисты проекта "Крым.Реалии" собрали информацию про более чем 200 военных объектов россиян во временно оккупированном Крыму и отразили их на интерактивной карте.
Отмечается, что было собрано 223 военных объекта РФ в 10 категориях с геолокациями в Крыму. В частности, объекты противовоздушной обороны, аэродромы, базы флота и штабы.
"Среди объектов – полигоны, базы топлива, склады боеприпасов, месторасположения РЛС и ПВО, штабы, воинские части, аэродромы и базы Черноморского флота. На карте все эти данные обозначены с точными координатами и фото", – говорится в сообщении.
Карта дополнена спутниковыми снимками Planet Labs и собранными фотографиями военных объектов россиян.
Благодаря карте журналисты прежде всего хотят предупредить жителей Крыма об опасности, связанной с местами, которые используют оккупанты.
- 29 апреля 2023 ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами и объектами обеспечения россиян на полуострове.
- Ночью 7 мая беспилотники атаковали временно оккупированные Севастополь и Крым, сообщила незаконная российская администрация.
Читайте также: "А когда они еще находят…" Зеленский намекнул на успешные атаки морских дронов – видео
Комментарии