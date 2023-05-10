Более 200 военных объектов оккупантов в Крыму: журналисты создали интерактивную карту

Журналисты проекта "Крым.Реалии" собрали информацию про более чем 200 военных объектов россиян во временно оккупированном Крыму и отразили их на интерактивной карте.

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Отмечается, что было собрано 223 военных объекта РФ в 10 категориях с геолокациями в Крыму. В частности, объекты противовоздушной обороны, аэродромы, базы флота и штабы.

"Среди объектов – полигоны, базы топлива, склады боеприпасов, месторасположения РЛС и ПВО, штабы, воинские части, аэродромы и базы Черноморского флота. На карте все эти данные обозначены с точными координатами и фото", – говорится в сообщении.

Карта дополнена спутниковыми снимками Planet Labs и собранными фотографиями военных объектов россиян.

Благодаря карте журналисты прежде всего хотят предупредить жителей Крыма об опасности, связанной с местами, которые используют оккупанты.

29 апреля 2023 ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами и объектами обеспечения россиян на полуострове.

Ночью 7 мая беспилотники атаковали временно оккупированные Севастополь и Крым, сообщила незаконная российская администрация.

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Артем Джеріпа

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