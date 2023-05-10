Китай должен сделать, чтобы Россия пришла в себя и поняла, что она в тупике — МИД Франции
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Китай повлиять на Россию, чтобы та поняла, что она находится в тупике. Об этом она сообщила на заседании французского правительства, цитирует ее The Guardian.
"Нужно сказать России, чтобы она пришла в себя", — сказала Колонна.
Дипломат отметила, что Пекин должен призвать Москву "вернуться к миру".
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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