UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай должен сделать, чтобы Россия пришла в себя и поняла, что она в тупике — МИД Франции

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 17:08
Китай должен сделать, чтобы Россия пришла в себя и поняла, что она в тупике — МИД Франции - Фото
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Китай повлиять на Россию, чтобы та поняла, что она находится в тупике. Об этом она сообщила на заседании французского правительства, цитирует ее The Guardian.

По ее словам, Китаю необходимо использовать свои отношения с Москвой, чтобы Россия "лучше поняла, что она в тупике". 

"Нужно сказать России, чтобы она пришла в себя", — сказала Колонна.

Дипломат отметила, что Пекин должен призвать Москву "вернуться к миру". 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Китай переговоры катрин колонна франция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 