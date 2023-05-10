Китай должен сделать, чтобы Россия пришла в себя и поняла, что она в тупике — МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Китай повлиять на Россию, чтобы та поняла, что она находится в тупике. Об этом она сообщила на заседании французского правительства, цитирует ее The Guardian.

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По ее словам, Китаю необходимо использовать свои отношения с Москвой, чтобы Россия "лучше поняла, что она в тупике".

"Нужно сказать России, чтобы она пришла в себя", — сказала Колонна.

Дипломат отметила, что Пекин должен призвать Москву "вернуться к миру".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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Дмитро Гриниченко

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