Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 ноября

1. БАЙДЕН: ЕСТЬ МНОГО ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ УКРАИНА ХОЧЕТ, НО МЫ НЕ СДЕЛАЛИ. США не делают все, чего хочет Украина. Но дают ей "рациональную возможность защитить себя", заявил на брифинге президент США Джо Байден (подробнее).

2. БРИТАНИЯ УСИЛИТ ПОДДЕРЖКУ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ ЗИМОЙ И В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПОСТАВИТ 1000 РАКЕТ ДЛЯ ПВО. Великобритания усилит поддержку украинских военных, а также вскоре доставит 1000 дополнительных ракет для противовоздушной обороны (подробнее).

3. ГЕНШТАБ О ХЕРСОНЕ: НЕ ОПРОВЕРГАЕМ И НЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ ОТВОД РОССИЙСКИХ ОКУПАЦИОННЫХ ВОЙСК. Военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра (подробнее).

4. ЗАЛУЖНЫЙ О ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ: С 1 ОКТЯБРЯ ВСУ ПРОДВИНУЛИСЬ НА 36 КМ И ОСВОБОДИЛИ 41 НАСЕЛЕНЫЙ ПУНКТ. С 1 октября Вооруженные Силы Украины продвинулись на 36,5 км вглубь обороны противника в Херсонской области и освободили 41 населенный пункт (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ: ПО МОЕЙ ОЦЕНКЕ, ПОТЕРИ РОССИИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ УКРАИНЫ. По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в десять раз больше, чем Украина (подробнее).

6. ИНФЛЯЦИЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 26,6%. ЧТО ПОДОРОЖАЛО В ОКТЯБРЕ. Инфляция на потребительском рынке ускорилась до 26,6% в октябре по сравнению с октябрем 2021 года. По отношению к сентябрю 2022 года инфляция составила 2,5%, с начала года – 24,8% (подробнее).

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Вадим Ребрина

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