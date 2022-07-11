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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июля

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июля - Фото
Ринат Ахметов (фото – Метинвест)

1. МНОГИЕ ИЗ G20 ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЯМО НАЗВАТЬ РОССИЮ АГРЕССОРОМ – БОРРЕЛЬ. Многие страны воздерживаются от того, чтобы прямо назвать Россию агрессором, несмотря на то, что декларируют принцип суверенитета и территориальной целостности государств, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (подробнее).

2. БОЙЦЫ ВСУ ПОКАЗАЛИ ОСВОБОЖДЕННОЕ СЕЛО ИВАНОВКА В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ: ВИДЕО И КАРТА. Бойцы ВСУ показали, как выглядит одно из сел в Херсонской области, которое силы обороны отвоевали у российских оккупантов (подробнее).

3. РОССИЯ ПЕРЕКРЫЛА ГАЗ ГЕРМАНИИ ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ. МОСКВА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЭТО НА 10 ДНЕЙ. Россия остановила поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток. Оператор Nord Stream AG утверждает, что это сделано для "плановой профилактики", но в Германии опасаются, что остановка может затянуться по политическим мотивам и стать бессрочной (подробнее).

4. РОССИЯНЕ НАНЕСЛИ МАССИРОВАННЫЙ УДАР ПО ХАРЬКОВУ – ЕСТЬ ПОГИБШИЕ, 31 ЧЕЛОВЕК РАНЕН. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что известно о девятерых погибших в результате удара (подробнее).

5. ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЛ НА 66 КОПЕЕК. НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. В понедельник, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 39,7 коп. и составляет 35,29 грн. Курс продаж вырос на 66,5 коп. и составляет 36,48 грн (подробнее).

6. АХМЕТОВ ВЫХОДИТ ИЗ МЕДИАБИЗНЕСА: Я НЕ БУДУ ОЛИГАРХОМ. Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса (подробнее).

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Вадим Ребрина
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