Россия перекрыла газ Германии по Северному потоку. Москва утверждает, что это на 10 дней

Россия остановила поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток. Оператор Nord Stream AG утверждает, что это сделано для "плановой профилактики", но в Германии опасаются, что остановка может затянуться по политическим мотивам и стать бессрочной, пишет Deutsche Welle.

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Мониторинг на сайте оператора показал, что с 06:00 утра по киевскому времени газ перестал поступать. Газопровод остановлен якобы на 10 дней – с 11 по 21 июля.

Российский оператор уверяет, что "заранее согласовал" график и план работ с партнерами по транспортировке газа.

СПРАВКА. С середины июня 2022 года газопровод СП, которым Германия получает газ из РФ, . С середины июня 2022 года газопровод СП, которым Германия получает газ из РФ, работал примерно на 40% от полной мощности . 11 июля его перекрыли "на техобслуживание". В Берлине опасаются, что оно может оказаться бессрочным. До начала отопительного сезона Германия, как и остальные страны ЕС, должна заполнить подземные хранилища на 80%; сейчас показатель ниже 65%. Германия начала экономить на горячей воде и отоплении.

Президент немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер говорит, что с поставками газа из РФ сохраняется неопределенность.

"У нас очень разные сигналы из России. Есть представители Кремля, которые говорят, что с турбиной Siemens можно подавать значительно больше газа. Но были и очень воинственные заявления из Кремля. Честно говоря, никто наверняка не знает", — сказал он ZDF. (Ранее, в июне, в Siemens опровергли заявления Газпрома, что поток газа так сильно сократился из-за ремонта турбин.)

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Мюллер призвал всех в Германии и других странах ЕС экономить газ и посетовал, что "АЭС нам совсем не помогают".

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее. Он говорит, что "то, что мы делаем, – лучше, чем оставаться в лапах Путина". Но немецкие газовики сомневаются в его графике ввода в эксплуатацию СПГ-терминалов.

1 июля канцлер ФРГ Шольц парировал упрек журналиста о миллиардах евро, которые Германия все еще дает Путину.

7 июля цена на газ в Европе впервые с марта превысила $1900.

Сегодня, 11 июля, глава МИД Германии Бербок заявила, что официальный Берлин не даст путинскому газовому шантажу расколоть общество.

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Евгений Пилипенко

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