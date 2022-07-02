Германию не убеждают объяснения России об остановке газопровода "на профилактику"

В Германии опасаются, что прекращение подачи газа по трубам Северного потока-1 из-за "плановых профилактических работ" на газопроводе с 11 по 21 июля может стать бессрочным. Об этом заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер, пишет WAZ.

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"Вопрос в том, превратятся ли эти техработы в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам", – задался он вопросом и сказал, что в ФРГ "ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная".

Если поступление газа из России "снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", сказал глава агентства.

На сегодня Россия сократила поставки по важнейшей газовой ветке, СП-1, в Германию и Европу на 60%. Мюллер заявил, что приведенные россиянами "технические" причины этого "нас не убеждают".

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"Летом 2021 года у нас были цены на газ от 20 до 30 евро за мегаватт-час. До дросселирования на СП-1 они выравнивались на уровне 80 евро. И сейчас они стоят более 130 евро", – рассказал Мюллер.

"Ситуация может ухудшиться. И мы можем только догадываться, что будет дальше. Многие потребители будут шокированы, когда получат письмо от своего поставщика энергии. Абсолютно ясно: в такой ситуации нет хороших решений, есть менее плохие", – анонсировал глава Bundesnetzagentur.

Он порекомендовал согражданам "послушать воинственную речь Путина на Санкт-Петербургском экономическом саммите", где тот "ясно дал понять, что будет играть по российским правилам".

Из-за этого об экономии газа надо говорить серьезнее, подчеркнул руководитель агентства и повторил рекомендации главы Минэкономики ФРГ Роберта Габека.

С 13 июня РФ начала уменьшать загрузку СП-1.

Москва говорит, что это "связано с техническими проблемами", но 16 июня постпред РФ в ЕС пригрозил Берлину полной остановкой.

Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее. Он говорит, что "то, что мы делаем, – лучше, чем оставаться в лапах Путина".

28 июня немецкие газовики сомневались в графике Хабека по вводу в эксплуатацию СПГ-терминалов.

1 июля канцлер ФРГ Шольц парировал упрек журналиста о миллиардах евро, которые Германия все еще дает Путину.

Евгений Пилипенко

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