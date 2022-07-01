Шольц парировал упрек журналиста о миллиардах евро, которые Германия все еще дает Путину
Германский канцлер Олаф Шольц отвергает критику, что его правительство якобы не торопится прекращать импорт российских энергоносителей, хотя страна-оккупант РФ, которая пятый месяц ведет полномасштабную войну против Украины, получает за них миллиарды евро. О своем видении ситуации он рассказал CBS News.
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Когда речь в интервью зашла о санкциях, его спросили о $2 млрд, которые Германия ежемесячно тратит на российские энергоносители ("примерно столько, сколько отправляет в помощь Украине", отметили журналисты).
Шольц отрицает, что Берлин дает российскому диктатору Владимиру Путину выход из-под санкций: "Он не может ничего купить на деньги, которые получает от нас, потому что <...> есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, которые ему нужны. Вот что очень злит [Путина]".
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Интервьюер возразил, что Кремль может тратить эти деньги не только на Западе, а и в других странах, но канцлер уточнил, что "эти деньги постоянно уменьшаются".
"Мы разрабатываем санкции так, чтобы они навредили Путину, и это то, что мы делаем. Мы сейчас делаем настоящие инвестиции в технологии, в трубопроводы, в порты. И я знаю, что есть люди, которые иногда думают, что, когда вы приняли решение сегодня днем, на следующее утро у вас есть порт и 40-километровый трубопровод… В реальной жизни так не бывает", – подытожил глава немецкого правительства.
- 29 июня канцлер ФРГ заверил, что НАТО будет поставлять оружие Украине "столько, сколько потребуется".
- 30 июня Шольц отреагировал на заявление Путина об "имперских амбициях" НАТО.
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