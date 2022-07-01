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Шольц парировал упрек журналиста о миллиардах евро, которые Германия все еще дает Путину

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 12:09
Шольц парировал упрек журналиста о миллиардах евро, которые Германия все еще дает Путину - Фото
Олаф Щольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц отвергает критику, что его правительство якобы не торопится прекращать импорт российских энергоносителей, хотя страна-оккупант РФ, которая пятый месяц ведет полномасштабную войну против Украины, получает за них миллиарды евро. О своем видении ситуации он рассказал CBS News.

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Когда речь в интервью зашла о санкциях, его спросили о $2 млрд, которые Германия ежемесячно тратит на российские энергоносители ("примерно столько, сколько отправляет в помощь Украине", отметили журналисты).

Шольц отрицает, что Берлин дает российскому диктатору Владимиру Путину выход из-под санкций: "Он не может ничего купить на деньги, которые получает от нас, потому что <...> есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, которые ему нужны. Вот что очень злит [Путина]".

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Интервьюер возразил, что Кремль может тратить эти деньги не только на Западе, а и в других странах, но канцлер уточнил, что "эти деньги постоянно уменьшаются".

"Мы разрабатываем санкции так, чтобы они навредили Путину, и это то, что мы делаем. Мы сейчас делаем настоящие инвестиции в технологии, в трубопроводы, в порты. И я знаю, что есть люди, которые иногда думают, что, когда вы приняли решение сегодня днем, на следующее утро у вас есть порт и 40-километровый трубопровод… В реальной жизни так не бывает", – подытожил глава немецкого правительства.

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Евгений Пилипенко
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