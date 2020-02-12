Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля

1. ДВА ОППОНЕНТА ТРАМПА ВЫБЫЛИ ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ. Предприниматель Эндрю Янг и сенатор Майкл Беннет, которые намеревались стать кандидатами на пост президента США от Демократической партии, не будут бороться дальше после неудачного результата на праймериз в Нью-Гемпшире. Лидером на праймериз демократов в штате Нью-Гемпшир стал сенатор Берни Сандерс с 26% (подробнее).

2. ФУРЫ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ ПЕРЕКРЫВАЛИ ВЪЕЗДЫ В КИЕВ. Водители выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе, недовольны простоями на границе из-за якобы недостаточного количества разрешений на международные автоперевозки, критикуют электронную программу бронирования разрешений на международные автоперевозки, которая заработала с 1 января (подробнее).

3. 4G МОЖЕТ ПОЯВИТСЯ В МЕТРО КИЕВА УЖЕ В МАРТЕ. Максим Бахматов сообщил, что уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами, участникам предоставили техническую документацию. Операторы также завезли в страну первые партии спецоборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ (подробнее).

4. ЧЛЕНЫ НАБСОВЕТОВ ГОСКОМПАНИЙ ЗАРАБАТЫВАЮТ ПО 1,2 МЛН ГРН В ГОД. Например, в Нафтогазе члены набсовета в 2018-м получали 6,3 млн грн, а глава набсовета УЗ Шевки Аджунер декларировал в 2018 году доход в 650 000 грн в месяц (около 7,8 млн грн в год). В набсоветах Укрпочты и Укрэнерго получают 100 000-125 000 грн в месяц (подробнее).

5. АРАХАМИЯ: TELEGRAM-КАНАЛ "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" ВЕДУТ ДУБИНСКИЙ И БУЖАНСКИЙ. На вопрос, как он пришел к такому выводу, глава фракции Слуга народа ответил, что "длинными и окольными путями". А однажды, по его словам, Дубинский "себя просто спалил" (подробнее).

6. УЧЕНЫЕ НАЧАЛИ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне считают, что они одними из первых начали испытания на животных. По словам ученого Пола Маккея, они надеются, что в течение следующих нескольких недель смогут определить реакцию антител у мышей (подробнее).

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