Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 августа

1. FITCH И S&P УХУДШИЛИ РЕЙТИНГ УКРАИНЫ ДО ОГРАНИЧЕННОГО ДЕФОЛТА. Рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года (подробнее).

2. РЕЗНИКОВ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКАМ И ПАРТНЕРАМ НАСЧЕТ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РФ. Глава Минобороны Алексей Резников попросил страны-участницы формата Рамштайн прислать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, а чиновников РФ призвал поспешить с противодействием кремлевскому режиму, чтобы не оказаться на скамье подсудимых по "новому Нюрнбергу" (подробнее).

3. ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС. РФ ГОТОВИТ ПРОВОКАЦИЮ ПОД УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ, ЧТОБЫ ОБВИНИТЬ ВСУ — ФОТО. Российские оккупанты готовят провокацию под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины (подробнее).

4. "ПРИЛЕТАЕТ ЗА ПЯТЬ СЕКУНД". РОССИЯНЕ СНОВА СТРЕЛЯЮТ В СТОРОНУ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС – МЭР. Российские оккупанты снова ведут огонь в сторону Запорожской АЭС (подробнее).

5. "ГОТОВЫ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ". СЛОВАКИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ ПЕРВЫЕ САМОХОДНЫЕ ГАУБИЦЫ ZUZANA 2. Словакия передала Украине самоходные гаубицы Zuzana 2 (подробнее).

6. ВЕСЬ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ РФ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЭВАКУИРУЕТСЯ ЗА ДНЕПР – КИМ. Весь командный состав российской армии на Херсонском направлении эвакуируется с правого берега Днепра на левый, сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким (подробнее).

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Вадим Ребрина

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