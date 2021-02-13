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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 февраля

13.02.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 февраля - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 5000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ, ВЫЗДОРОВЕЛИ БОЛЕЕ 6000. Вчера, 12 февраля, в Украине выявили 5182 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4773), выздоровели 6144 пациентов (сутками ранее – 7211) (подробнее).

2. В ИТАЛИИ – НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. СВОЙ КАБМИН ПРЕДСТАВИЛ ЭКС-ГЛАВА ЕЦБ МАРИО ДРАГИ. Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился возглавить правительство Италии и представил новый кабинет министров (подробнее).

3. РОССИЯ РАСШИРИЛА "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ. Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний за "недружественные действия в отношении граждан и юридических лиц РФ" (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ АНОНСИРОВАЛ СОКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОАСК. Президент предложит забрать часть полномочий у Окружного административного суда Киева (подробнее).

5. США ВВЕДУТ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 В СЛУЧАЕ ЕГО ДОСТРОЙКИ ИЛИ СЕРТИФИКАЦИИ. Администрация США настаивает, что проект газопровода Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности Евросоюза, и обещает новые санкции в случае попыток его достроить (подробнее).

6. МИССИЯ МВФ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ. РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ STAND BY НЕ ПРИНЯТО. Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято (подробнее).

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Вадим Ребрина
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