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Коронавирус. В Украине более 5000 заболевших за сутки, выздоровели более 6000

13.02.2021, 08:43
Коронавирус. В Украине более 5000 заболевших за сутки, выздоровели более 6000 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера, 12 февраля, в Украине выявили 5182 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4773), выздоровели 6144 пациентов (сутками ранее – 7211). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 330 детей и 226 медиков. Госпитализированы 1889 пациентов (сутками ранее – 2000).

Скончались 111 заболевших (сутками ранее – 116).

Официально за 12 февраля сделаны 40 806 тестов на коронавирус (40 899 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 059, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 747.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 268 049 заболевших COVID-19. 1 112 299 из них выздоровели, 24 285 – умерли. Проведено более 6,5 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 668 новых заболевших;

Закарпатская – 485;

Черновицкая – 384;

Винницкая – 365;

Львовская – 329;

Киев – 320;

Харьковская – 289;

Киевская – 265;

Житомирская – 234;

Одесская – 183;

Днепропетровская – 173;

Черкасская – 164;

Донецкая – 140;

Полтавская – 137;

Запорожская – 136;

Тернопольская – 135;

Сумская – 130;

Хмельницкая – 127;

Ровенская – 114;

Волынская – 112;

Черниговская – 101;

Николаевская – 79;

Луганская – 55;

Кировоградская – 34;

Херсонская – 23.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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