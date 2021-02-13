Коронавирус. В Украине более 5000 заболевших за сутки, выздоровели более 6000
Вчера, 12 февраля, в Украине выявили 5182 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4773), выздоровели 6144 пациентов (сутками ранее – 7211). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 330 детей и 226 медиков. Госпитализированы 1889 пациентов (сутками ранее – 2000).
Скончались 111 заболевших (сутками ранее – 116).
Официально за 12 февраля сделаны 40 806 тестов на коронавирус (40 899 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 059, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 747.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 268 049 заболевших COVID-19. 1 112 299 из них выздоровели, 24 285 – умерли. Проведено более 6,5 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 668 новых заболевших;
Закарпатская – 485;
Черновицкая – 384;
Винницкая – 365;
Львовская – 329;
Киев – 320;
Харьковская – 289;
Киевская – 265;
Житомирская – 234;
Одесская – 183;
Днепропетровская – 173;
Черкасская – 164;
Донецкая – 140;
Полтавская – 137;
Запорожская – 136;
Тернопольская – 135;
Сумская – 130;
Хмельницкая – 127;
Ровенская – 114;
Волынская – 112;
Черниговская – 101;
Николаевская – 79;
Луганская – 55;
Кировоградская – 34;
Херсонская – 23.
- В феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса. В Минздраве ожидают поставку 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, уже рассказали, как их будут хранить и кто их будет доставлять. Государство будет прививать бесплатно.
- Всего Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцины от разных производителей, говорит Степанов. Украинцы при госвакцинации, скорее всего, не смогут выбирать, каким именно препаратом их будут прививать, отметили в ЦОЗ.
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