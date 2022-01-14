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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 14 января

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 14 января - Фото

1. РОССИЯ РАБОТАЕТ НАД ПОВОДОМ ДЛЯ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ – СОВЕТНИК БАЙДЕНА. По словам советника президента США Джейка Салливана, РФ может сделать это через диверсионную деятельность и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе (подробнее).

2. У НАТО ГОТОВ ПЛАН НА СЛУЧАЙ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ – СТОЛТЕНБЕРГ. Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, НАТО оказывает ей поддержку, и также есть план "на случай непредвиденных обстоятельств", заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг (подробнее).

3. ЕВРОКОМИССИЯ ОЖИДАЕТ ОТВЕТА ОТ ГАЗПРОМА ПО ПОВОДУ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ГАЗА В ЕВРОПУ. Глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер поставила под сомнение стратегию Газпрома по ограничению поставок газа в период повышенного спроса и ждет от компании ответов на вопросы по поводу объемов поставок газа в Европу (подробнее).

4. ГБР ОБ "УГОЛЬНОМ ДЕЛЕ": ПОРОШЕНКО УКЛОНЯЛСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ. Госбюро расследований заявляет, что пятый президент и лидер Евросолидарности Петр Порошенко якобы уклонялся от получения повестки ГБР и взял билет на самолет уже после того, как ему пытались ее вручить (подробнее).

5. ХАКЕРЫ СМОГЛИ ВЗЛОМАТЬ 70 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ САЙТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ "ДИИ". КАК ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ? В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств, правительственный портал, портал судебной власти, судебные реестры и сайт "Дия" (подробнее).

6. РОССИЯ ГОТОВИТ НАПАДЕНИЕ НА БОЕВИКОВ НА ДОНБАССЕ ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ – CNN. Разведка США располагает информацией о том, что Россия подготовила группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину (подробнее).

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Вадим Ребрина
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